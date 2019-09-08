Медведев поблагодарил избирателей за участие в выборах

Премьер-министр России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поблагодарил жителей страны, которые поучаствовали в едином дне голосования.

«Хотел бы поблагодарить граждан нашей страны, которые сегодня пришли на избирательные участки», - заявил в ходе видеоконференции с региональными отделениями партии Медведев.

Как заявил премьер-министр, в общей сложности в избирательном процессе находились 47 тысяч выборных мест, что говорит о роли единого дня голосования, сообщает РИА Новости.

На всей территории Российской Федерации закончились выборы. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, средняя явка на выборах в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ к 18.00 по московскому времени составила 33,75%. Эти данные будут уточняться.