Памфилова озвучила предварительную информацию о выборах 8 сентября

На всей территории России завершились выборы, предварительно, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным. Об этом заявила журналистам глава ЦИК России Элла Памфилова.

«Завершилось полностью голосование на выборах в единый день голосования», - сказала она.

По словам Памфиловой, все участковые комиссии приступили к подсчету голосов.

По предварительным данным, ни на одном избирательном участке голосование не признано недействительным.

По словам главы ЦИК, средняя явка на выборах в органы госвласти в административных центрах субъектов Российской Федерации к 18.00 составила 33,75%. Памфилова отметила, что информация, которая касается явки на выборы будет еще уточняться.

Она также выступила с призывом обеспечить максимальную прозрачность процесса подсчета голосов.

«Обязательно должны все наблюдатели присутствовать при подсчете голосов. Камеры должны все работать, должно быть все видно, никаких рекогносцировок не должно быть. Все должно быть ясно, открыто, скрывать нечего. Все участники процесса должны присутствовать», - заявила Памфилова.

Глава ЦИК заявила, что информации об удалении наблюдателей на выборах пока нет, по нескольким случаям в Петербурге данные проверяются.

Ранее появились сведения, что районные суды в Северной столице за разные нарушения отстранили от работы 14 человек в участковых избирательных комиссиях.