В Охотском море обнаружили новый вид китов

Ученые из США и Японии открыли новый вид китов. Неизвестное науке млекопитающее попало в рыболовные сети в Охотском море, недалеко от северного побережья острова Хоккайдо.

Местные жители не раз сообщали о необычных китообразных, однако изучить их детально и описать ранее не представлялось возможным. Исследователи отнесли выловленных особей к семейству клюворылых – такие животные имеют узкий клюв, напоминающий дельфиний.

Вид назвали Berardius Minimus. В отличие от «старшего брата» Berardius Bairdii (северный плавун), который достигает десяти метров, размеры таких особей оцениваются в 6,2 – 6,9 метра. Форма тела у двух видов также отличается. Окрас у Berardius Minimus преимущественно черный с серыми вкраплениями.

Ученым не удалось узнать размеры тела самок, так как их не оказалось среди пойманных млекопитающих, отмечает журнал Scientific Reports. Изучение нового вида продолжается.