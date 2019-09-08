Путин и Макрон обговорили новую встречу «нормандской четверки»

Глава РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили предстоящую встречу «нормандской четверки» в телефонном разговоре 8 сентября. Лидеры государств подтвердили совместный настрой на продолжение работы в таком формате.

Путин отметил, что повестку очередного саммита необходимо подготовить тщательно, а также проработать те решения, которые одобрят главы всех стран-участниц – России, Украины, Франции и Германии.

«Обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015-м и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде "формулы Штайнмайера"», – сообщается на сайте Кремля.

Во время переговоров Путин и Макрон подробно обсудили ситуацию на Украине и обмен пленными между российской и украинской сторонами. Не осталась без внимания и тема Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской-ядерной программе: главы государств подчеркнули необходимость объединения усилий по его соблюдению и проговорили шаги, принимаемые обоими странами в этой связи.