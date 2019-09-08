В Госдепе прокомментировали обмен заключенными между РФ и Украиной

Госдеп Соединенных Штатов опубликовал официальное заявление в связи с обменом между Россией и Украиной удерживаемыми лицами.

«Соединенные Штаты приветствуют известие об освобождении 35 украинцев, удерживаемых РФ, в обмен на 35 пленных, удерживаемых Украиной», - сказано в сообщении, которое опубликовано на сайте Госдепартамента.

Отмечается, что американские власти хотели бы видеть более активный диалог между Россией и Украиной.

В заявлении Госдепа говорится, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей приверженности «к дипломатическому решению конфликта, подстрекаемого Россией» на юго-востоке Украины.

«Мы поддерживаем усилия президента Зеленского и призываем Россию выполнить все свои обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений», - говорится в заявлении.

Седьмого сентября между Москва и Киев провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».