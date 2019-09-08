В столице завершились выборы депутатов Мосгордумы

В Москве закрылись избирательные участки на выборах депутатов городской думы. С 20.00 начался подсчет голосов.

Всего в столице в единый день голосования 8 сентября работали 3,6 тысяч избирательных участков. Жителям Москвы предстояло проголосовать за депутатов думы седьмого созыва от 45 одномандатных округов. В выборах принимало участие 225 кандидатов, явка избирателей на 18.00 составила 17,15%.

На выборах в Москве в этом году также внедрили систему электронного голосования. Отдать свои голоса онлайн смогли жители трех экспериментальных округов.

Ранее глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что на выборах в городскую думу отсутствовали какие-либо нарушения. По его словам, все якобы имевшие место случаи вызваны тем, что люди «начинают выдумывать».