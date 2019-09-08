«Россия» прокомментировала инцидент с самолетом в Шереметьево

Авиакомпания «Россия» опровергла данные о возгорании лайнера в московском аэропорту Шереметьево.

«Авиакомпания опровергает информацию о возгорании самолета в аэропорту Шереметьево», - заявил РИА Новости представитель компании.

Он уточнил, что во время подготовки к вылету из Шереметьево на самолете во время запуска второго двигателя произошел выброс продуктов сгорания авиационного топлива.

Представитель добавил, что сейчас технические службы авиакомпании ведут расследование, чтобы выяснить причины случившегося.

Чтобы сократить возможную задержку вылета рейса «Россия» приняла решение о предоставлении резервного борта. Рейс будет выполнен после 21.30 по московскому времени.

Ранее появилась информация о том, что в Шереметьево у лайнера при запуске воспламенился двигатель. Сотрудники авиакомпании «Россия» сумели вовремя принять меры и благополучно остановили самолет.