В Кремле рассказали, как Путин выдерживает президентский график

К графику президента России Владимира Путина, который включает в себя множество перелетов и постоянную смену часовых поясов, невозможно подготовиться за один раз. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, для того, чтобы выдержать подобный ритм жизни, «нужно себя держать в такой изрядной физической форме». Он также добавил, что не знает, принимает ли Путин какие-либо препараты для того, чтобы выдержать смену часовых поясов.

«Тоже хотел бы узнать, спать хочется», – цитирует слова представителя Кремля в эфире телеканала «Россия-1» 8 сентября ТАСС.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который также поучаствовал в съемках программы «Москва.Кремль.Путин», он сам к подобному графику уже привык и поэтому не ощущает дискомфорта.

За неделю с 2 по 6 сентября президент России совершил три рабочих поездки внутри страны и одну – за рубеж. В понедельник он отправился в пострадавшую от паводков Иркутскую область, на следующий день посетил Монголию для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия победы на Халкин-Голе. После Путин приехал на Восточный экономический форум во Владивосток, а после его окончания побывал на космодроме «Восточный» в Амурской области.