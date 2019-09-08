Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Главной темой разговора между лидерами двух стран стала ситуация на Украине.

Политики в первую очередь позитивно оценили гуманитарную акцию по одновременному освобождению осужденных и задержанных граждан России и Украины.

В телефонном разговоре они также обсудили дальнейшие шаги по стабилизации ситуации в Донбассе. Так, Путин заявил о необходимости тщательной подготовки саммита Нормандского формата. В то же время президент России обратил внимание на необходимость выполнения Украиной договоренностей, которые были достигнуты в 2015 и 2016 годах.

Российский и французский лидеры отметили безальтернативность минского «комплекса мер» как основы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Девятнадцатого августа Путин и Макрон провели встречу в резиденции Форт Брегансон во Франции. Переговоры продлились более 3,5 часов. Сначала политики ответили на вопросы журналистов, а потом удалились для разговора в закрытом режиме.