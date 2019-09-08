В Шереметьево у самолета загорелся двигатель

В московском аэропорту Шереметьево во время запуска двигателя у самолета загорелся один из моторов. Самолет принадлежит авиакомпании «Россия». Очевидцы сняли происшествие на видео.

«Двигатель загорелся, после сразу заглох», - сообщили очевидцы.

Сотрудники авиакомпании смогли вовремя принять меры и благополучно остановили лайнер. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Пока не известно, сколько человек находилось на борту самолета. Воздушное судно на буксире увезли с летного поля.

Boeing должен был вылететь в 18.20 из Москвы во Владивосток, но из-за технической проблемы рейс 6281 пришлось отложить. Ожидается, что пассажирам будет предоставлен резервный борт.

В настоящее время самолет направлен на техосмотр. Эксперты определят, по какой причине в двигателе произошло возгорание.