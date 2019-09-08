Нурмагомедов стал самым популярным российским блогером в Instagram

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в социальной сети Instagram. За обновлениями его аккаунта следят почти 16,4 миллиона человек.

До Нурмагомедова самым большим по количеству подписчиков в российском сегменте Instagram был блог певицы и телеведущей Ольги Бузовой. По состоянию на 8 сентября чемпион UFC имеет примерно на 50 тысяч больше подписчиков, чем поп-дива.

Нурмагомедов 7 сентября одержал победу над американцем Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC. Эта победа стала 28-й в его спортивной карьере. Таким образом он побил рекорд по числу выигранных встреч среди российских бойцов, сместив с первой позиции Федора Емельяненко.