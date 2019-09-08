Нетаньяху назвал премьера Британии Борисом Ельциным

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным.

Как сообщает The Jerusalem Post, во время выступления на заседании правительства Нетаньяху оговорился. Ошибка попала в телевизионный эфир.

«Я вернулся из очень приятной поездки в Лондон, где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США», - заявил Нетаньяху.

Израильского премьера поправили, он улыбнулся и сказал, что просто проверял, обращают ли внимание на его речь.

С июля 2019 года Борис Джонсон является премьер-министром Британии.

Борис Ельцин был российским лидером с 1991 по 1999 годы, он скончался в 2007 году.