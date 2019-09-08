Глава столичного избиркома заявил об отсутствии нарушений на выборах в Мосгордуму

Реальных нарушений на выборах в Московскую городскую думу не выявлено. Об этом журналистам на брифинге заявил председатель столичной избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Случай с найденными в избирательной кабинке в Щербинке агитационными материалами относится к муниципальным выборам, так как они проходят в Новой Москве, пояснил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

«Второй случай - выборы депутатов в Мосгордуму. Вызвал сотрудника полиции гражданин. Он обращался в ЦИК, чтобы его не вносили в списки. Говорил, что он гражданин СССР, и просил не включать его в списки. Он 62 года рождения, что вполне может быть», - цитирует его РИА Новости.

Горбунов отметил, что такие обращения говорят о том, что реальных нарушений нет, и люди «начинают выдумывать».

В единый день голосования 8 сентября жители Москвы выбирают депутатов столичного заксобрания. В городе работают 3 602 избирательных участка, свои кандидатуры на выборы выдвинули 225 человек.