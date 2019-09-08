Проповедь Кольта: в Техасе разрешили ходить с оружием даже в церковь

Несмотря на все массовые расстрелы, которые произошли в Америке минувшим летом, в Техасе - в штате, где итак оружие есть практически у всех, - вступили в силу нововведения, которые делают его еще более доступным.

Теперь с оружием и боеприпасами можно снимать квартиру, и хозяин с этим ничего не сможет сделать, можно хранить в машине и приезжать со всем этим арсеналом на школьные парковки. Приходить на службу в церковь со своим оружием теперь тоже можно.

Как все это сочетается с неутихающими спорами о том, как же предотвратить новые акты агрессии, - не понятно.

Всего месяц назад, 3 августа, в магазине города Эль-Пасо в Техасе были убиты 22 человека. На следующий день стрельба в Дейтоне - штат Огайо - унесла жизни девяти людей. Около недели назад, 31 августа, убийца с винтовкой проехался в автомобиле по техасским городам Одесса и Мидлэнд, по пути убив пятерых. А 1 сентября штат отреагировал новым законом.

В столице штата - Остине - живет пастор пресвитерианской церкви, ее зовут Кэтрин Барло Уилльямс. Любовь прихожан к оружию она понимает и не осуждает, но новые законы поддержать не может. Только вот единственное, что она теперь вправе сделать - это посоветовать прихожанам оставить оружие дома.

«Я не хочу забирать у людей пистолеты. Я просто хочу дать понять, что я за разумное владение оружием», - объясняет женщина.

Чтобы успокоить граждан, пастор пошла на компромисс - наняла вооруженную охрану. Теперь во время людных служб в храме дежурит ветеран военной полиции. Он ведет среди верующих свою проповедь.

«Он полностью против того, чтобы люди вооружались для похода в церковь. Он говорит, что если мирные жители начнут в панике целиться в преступника, шанс, что они попадут в цель - ничтожен. Скорее перебьют друг друга или ранят себя», - говорит пастор.

Оружейные традиции в Техасе идут далеко в прошлое, когда еще 200 лет назад первые поселенцы стреляли в змей, волков и индейцев. На смену кольтам и винчестерам, популярным в те времена на Диком Западе, пришли автоматические и полуавтоматические пистолеты и штурмовые винтовки, из которых теперь совершаются массовые расстрелы мирного населения. Но от своих прав на оружие жители штата отказываться не собираются.

По данным американского Бюро по контролю над алкоголем, табаком и огнестрельным оружием, в частной собственности у американцев находится более 200 миллионов единиц огнестрельного оружия. Каждый год эта цифра увеличивается на 4,5 миллиона. При этом купить можно любое оружие, кроме полностью автоматического, выпущенного после 1986 года.

Система проверок криминальной истории, а также состоят ли покупатели на учете у психиатра, работает с перебоями. В каждом штате свои базы данных и свои законы. Не получилось купить оружие в одном месте, можно прийти в другое.

Впрочем, после недавних расстрелов американские власти засуетились. Мэры более чем 200 американских городов потребовали, чтобы сенаторы срочно приняли законопроект об ужесточении контроля над продажей стрелкового оружия. Министерство юстиции США планирует ввести смертную казнь для виновных в массовых убийствах. Президент Трамп заявил, что готов поддержать эту инициативу.

«Люди, которые совершают массовые убийства, должны быть подвергнуты смертной казни», - констатировал глава Белого дома.

Но вот в то, что в этот раз слова не разойдутся с делом, верят не все. Не секрет, что во время выборов 2016 года наибольшую поддержку Трампу оказала Национальная стрелковая ассоциация, которую, кстати, либеральный Сан-Франциско недавно признал террористической организацией. Ежегодно стрелки тратят сотни миллионов долларов на политиков, поддерживающих жесткие законы об оружии.

Вот и Трампу лоббисты уже намекнули на то, что прекратят финансовую поддержку его избирательной кампании 2020 года, если он продолжить выступать за антиоружейные инициативы. Трамп тут же уловил намек.

«Убивает не оружие, а человек с оружием в руках», - уточнил свою позицию президент США.

Так что неприятности ассоциации не грозят. Ведь, как известно, проблема, которую можно решить за деньги - это не проблема, а расходы. Да и те окупаются: как оказалось, продавцам и производителям оружия массовые расстрелы приносят прибыль.

Американские трейдеры заметили тенденцию: если какой-то псих вновь расстрелял детей в школе - надо срочно покупать акции производителей оружия.

Дело в том, что после каждой трагедии американцы устремляются в оружейные магазины. Одни под влиянием паники хотят купить себе что-нибудь для самообороны, другие - закупаются впрок на случай, если в этот раз правительство все же запретит продажу. Показатели продаж взлетают, а вслед за ними - и ценные бумаги оружейных магнатов.

В Техасе пистолет можно купить даже в супермаркете. Например, знаменитая сеть Walmart - это гигантские семейные магазины, где продается все от мебели, еды и одежды до пистолетов и амуниции. Не нужно ни лицензии, ни регистрации, ни разрешений.

В Эль-Пасо бойня произошла как раз в таком оружейном отделе. После этого торговый гигант обещал сократить продажи оружия, но прибыли не потеряет - рекорды продаж теперь бьют бронежилеты. В том числе - для самых маленьких.

Если вы собираете ребенка в школу в Техасе, ему можно купить пуленепробиваемый рюкзак - один ранец стоит в районе 500 долларов. В случае стрельбы его можно развернуть, и получится щит, способный выдержать выстрел из оружия вроде М-16 или автомата Калашникова. Только вот весит такая защита больше пяти килограммов.

Что примечательно, продажи взлетели не после массовых расстрелов, а после решения министерства обороны закупить оружие для школьных охранников. Родители боятся: теперь в каждой школе точно есть минимум пара стволов.

«Люди напуганы. По дороге на работу, по дороге домой они хотят быть на чеку, они носят с собой оружие. Его очень много. У нас есть плохие районы, есть проблема грабежей, негодяи с пистолетами. Не надо удивляться, это ответ общества на реальность», - считает советник в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Активист Эд Скрагс уже не один год борется с оружейным безумием, пытаясь предотвратить насилие. Ведь, по статистике, в Техасе каждый год происходит более трех тысяч убийств с огнестрельным оружием. А в целом в стране около двух с половиной миллионов граждан США используют оружие в целях самообороны. Впрочем, Эд верит, что американцы готовы к переменам.

«Мне кажется, в американском обществе наступает переломный момент. Люди начинают понимать, что не нужны автоматы и большое количество амуниции в свободной продаже, что необходима проверка криминальной истории покупателей. Наша организация пока не предлагает полный запрет или конфискацию, но в свое время дойдем и до этого», - полагает он.

Но сделать это будет непросто. Знаменитая Вторая поправка к Конституции США для американцев - чуть ли не синоним независимости. И любители пострелять дорожат своими арсеналами. Особенно в таких консервативных штатах, как Техас.