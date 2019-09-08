Роскомнадзор в ходе выборов выявил политрекламу в Google и Facebook

Роскомнадзором выявлено распространение политрекламы в Facebook, Google и на YouTube в дни, когда по закону это делать запрещено в связи с выборами. В ведомстве добавили, что данные действия можно квалифицировать как вмешательство в суверенные дела Российской Федерации.

«В единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в соцсети Facebook и на видеохостинге Youtube политической рекламы», - говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве также заявили, что подобные действия со стороны иностранных компаний являются недопустимыми.

Шестого сентября Роскомнадзор направлял в компании Facebook и Google обращения , в которых потребовал в связи с выборами в России не допустить на платформах распространения политической рекламы 7 и 8 сентября.