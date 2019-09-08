В ЦИК РФ заявили о хакерских атаках накануне выборов

Он уточнил, что система надежно защищена от нападений. В России 8 сентября проходит единый голосования. Жители 13 субъектов страны выбирают депутатов региональных дум, 16 – губернаторов. В 22 центрах регионов проходят выборы депутатов городских заксобраний, еще в трех – муниципальных образований.

«Сегодня все спокойно идет в штатном режиме, а вчера были хакерские атаки, но не существенные. Все отбиваем», - цитирует Лопатина РИА Новости.

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