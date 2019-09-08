В ЦИК РФ заявили о хакерских атаках накануне выборов
В комиссии заверили, что все атаки удалось отбить.
© Фото: ЦИК России
Портал Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подвергся хакерским атакам в субботу, 7 сентября. По словам члена комиссии Антона Лопатина, атаки являются традиционными для единого дня голосования.
По его словам, сейчас работа ЦИК идет в штатном режиме.
«Сегодня все спокойно идет в штатном режиме, а вчера были хакерские атаки, но не существенные. Все отбиваем», - цитирует Лопатина РИА Новости.
Он уточнил, что система надежно защищена от нападений. В России 8 сентября проходит единый голосования. Жители 13 субъектов страны выбирают депутатов региональных дум, 16 – губернаторов. В 22 центрах регионов проходят выборы депутатов городских заксобраний, еще в трех – муниципальных образований.