В Волгограде после обхода избирательных участков скончался кандидат в депутаты
Погибший Вадим Чистяков баллотировался в заксобрание региона от партии КПРФ.
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Кандидат в Волгоградскую областную думу скончался после обхода избирательных участков 8 сентября. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.
В Волгоградской области в единый день голосования проходят выборы губернатора и депутатов заксобрания региона. Несчастный случай произошел в Краснооктябрьском районе города.
«Один из кандидатов в депутаты облдумы, выдвинутый партией, скончался после посещения, планового обхода избирательных участков. Обстоятельства уточняются», - цитирует РИА Новости секретаря избирательной комиссии Анатолия Ярлыкина.
По данным агентства, погибший - 49-летний полковник в отставке Вадим Чистяков. Он баллотировался в думу от партии КПРФ.