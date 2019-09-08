Такого даже при Порошенко не было: как на Украине экономику выводят из пике

Отгремели первые сто дней Зеленского, проведены все необходимые назначения, и команда нового президента, похоже, плотно взялась за работу. И стало известно, какие первоочередные задачи поставлены перед Радой. Их несколько. В течение месяца депутаты должны приступить к обсуждению и, соответственно, утвердить добычу янтаря, легализовать после 10 лет запрета игорный бизнес, то есть казино, ну и, наконец, самый скандальный законопроект - готовится отмена моратория на продажу земель сельхозназначения. Запрет этот появился на Украине еще во время правления президента Кучмы, в 2001 году, и до сих пор оставался крайне болезненным.

Земля на Украине - сейчас это самый ценный и, пожалуй, последний интересный актив для инвесторов. Человеческого потенциала там почти не осталось - все на заработках в Европе, нефти и газа нет, а вот украинские черноземы - очень лакомый кусок, к которому давно присматриваются и европейские, и американские монополии.

Первая встреча Зеленского с новым Кабмином и силовиками - в традиционном стиле stand up comedy. Повод для шуток дал молодой премьер-министр Алексей Гончарук.

«Хотел пошутить по поводу самоката, но у нас серьезное совещание», - заметил Зеленский. «А я хотел приехать на самокате, но тоже передумал», - ответил Алексей Гончарук.

Дальше не до смеха. Зеленский предлагает, как вывести страну из экономического пике. Требует отменить мораторий на продажу земли: «Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли».

Многие не поверили своим ушам. Мировая житница Украина готова отказаться от главного своего актива высшего качества - чернозема.

«Его попытка продать землю - это задача, которую поставил украинский олигархат, Коломойский», - уверен политолог Юрий Кот.

Мораторий действовал 14 лет. Радикал Олег Ляшко советует фермерам браться за вилы, ведь аксиома проста: отсутствие запрета равно тотальной распродаже земли, где собственником точно не станет рядовой украинец. Такого даже при Порошенко не было.

«Надо быть или дураком, или преступником, чтобы последнее богатство, которое осталось у украинской нации, продавать», - считает Олег Ляшко, лидер Радикальной партии Украины.

Судя по всему, новая киевская власть спешит превратить природное достояние в товар и продать западным партнерам в обмен на очередной миллиард от МВФ. А ведь еще недавно Зеленский обещал требовать пересмотра условий выдачи кредитов, а в фильме «Слуга народа» и вовсе посылал МВФ далеко и надолго. Но одно дело - кино, другое - жизнь и страна, погрязшая в долгах.

«Иностранные компании будут приобретать землю. Они смогут землю получить дешево, будут выращивать рапс и прочее», - говорит руководитель Центра политэкономических исследований, политолог Василий Колташов.

Оппозиционер Рабинович с трибуны Рады напоминает команде Зеленского, которая обещала максимальную открытость народу, что неплохо бы спросить мнения украинцев: «Прежде чем вводить продажу земли, слугам народа надо посоветоваться с хозяином, с украинским народом».

Не исключено, что уже вскоре в угоду МВФ новая власть пустит с молотка и стратегические предприятия - Зеленский пообещал начать большую приватизацию в 2019-м. Еще одно антикризисное решение: легализовать добычу янтаря и превратить страну в одно большое казино.

«Мы легализуем азартные игры, а именно - казино в пятизвездочных отелях», - заявил украинский президент.

Все эти нововведения должны помочь самой бедной стране Европы, по данным того же МВФ, реанимировать экономику. По факту это больше похоже на попытки согреться у буржуйки, сжигая дорогую антикварную мебель.

«То, что Зеленский обещает чудо, нет, так не будет. Кризис сделает население еще более нищим», - уверен руководитель Центра политэкономических исследований, политолог Василий Колташов.

Но даже сейчас, по статистике, каждую минуту Украину покидают два человека. Большинство рвется в Польшу, беря границу штурмом. Они бегут с Украины в поисках новой земли обетованной. В итоге пашут, не разгибая спины, от восхода до заката, да еще получают от панов затрещины.

Чтобы понять масштабы переселения украинцев в Польшу, не нужно никакой сухой статистики. Достаточно просто выйти в центр любого польского города и послушать, на каких языках говорит рабочий люд: строители на многочисленных стройках, официанты в ресторанах, уличные зазывалы. Помимо польского, чаще всего будут слышны русская и украинская речь.

Но, похоже, чаша терпения поляков, куда за лучшей жизнью приехали более двух миллионов заробитчан, переполнилась. Надоевших мигрантов с востока не хотят брать на работу, называя «недолюдьми», в супермаркетах вещают таблички с предупреждением, что всех украинцев ждет досмотр на кассе.

Впрочем, какой супермаркет. Украинцы обычно закупаются на так называемом рынке просрочки на окраине Варшавы и делятся опытом, как лучше приготовить сотэ из гнилых баклажанов и в чем отмочить тухлое мясо. Но это цветочки. Алена Романенко из Луцка работает в польской прачечной. Когда ее руку затянуло в гладильную машину, пан хозяин запретил спасателям портить дорогое имущество. Пришлось резать руку Алене.

«Боль была ужасной. И когда спасатели хотели резать машину, владелец прачечной сказал, что этого категорически нельзя делать», - объяснила пострадавшая.

Что у панов накипело, ясно даже приехавшим. Волна антиукраинских митингов накрыла польские города. На плакатах - крупными буквами: «Украинец мне не брат». Организаторы акций протеста говорят: незваные гости, соглашаясь работать за копейки, скоро оставят без работы самих поляков.

«Украинцев слишком много, и они уже реально стали проблемой. Пусть едут домой», - считает Лукаш Бужинский, член организации «Национально-радикальный лагерь».

От нищих соседей с Востока у поляков и правда одни проблемы. Заробитчане везут на себе вирус кори. Эпидемия уже накрыла Украину. Теперь тревожные сводки о заболевших - и в польском телеэфире.

«Это не наша корь, ее привезли. На Украине 25 тысяч заболевших с начала года, а они ведь перемещаются по всему миру», - говорит Павел Гжесевский, сотрудник фонда «Институт профилактики инфекционных заболеваний» в Польше.

Впрочем, своим соседям Украина регулярно поставляет не только вирусы - оружие. Власти Белоруссии забили тревогу.

«Мы были вынуждены закрыть границу с близкими людьми, полностью закрыть границу», - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Криминальные хроники Незалежной пестрят разборками с использованием нелегального оружия. Но находят лишь небольшие схроны, оптовиков не трогают. На специальных сайтах есть все: от автомата Калашникова до гранатомета. С фотографиями, ценами. Пометка: доставка в страны Евросоюза. Для жителей Киева - скидки. К примеру, каждому купившему оружие - 50 патронов в подарок. Как будто туфли или платье выбираешь. Оружие из зоны АТО, почти не таясь, везут и волонтеры, и сами бойцы украинской армии.

«На сегодняшний день от 4 до 5 миллионов стволов в незаконном обороте», - говорит Олег Жданов, полковник запаса, бывший офицер оперативного управления генштаба ВСУ Украины.

В жизни для президента Зеленского и правда все оказалось куда сложнее, чем в кино. Наследие Порошенко - груз не из легких. И как без потерь вытащить страну, растерявшую за эти годы все свои богатства, даже людей, наводненную вооруженными до зубов националистами, погрязшую в долгах, а ведь пик выплат придется как раз на президентство Зеленского - не знает, пожалуй, ни один эксперт.

И на этом фоне субботний обмен удерживаемыми лицами - единственный однозначно верный шаг к миру, который добавит очков новоизбранному президенту.