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Пушилин рассказал о планах запустить ж/д сообщение между ДНР и Россией

Александра Арсентьева
16:37 08.09.2019
Планируется запустить прямое сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. Также в настоящее время прорабатываются планы по запуску поездов и в другие города России.
Пушилин рассказал о планах запустить ж/д сообщение между ДНР и Россией
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В ближайшее время может быть запущено железнодорожное сообщение между Донецкой Народной Республикой и крупнейшими российскими городами. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин на площадке общественного движения «Донецкая республика».

«Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом», - приводит слова Пушилина Донецкое агентство новостей.

По его словам, сейчас прорабатывается система курсирования поездов. Также Пушилин выразил надежду, что «в самое ближайшее время» желающие смогут ей воспользоваться.

Он добавил, что рассматриваются планы по запуску поездов и в другие российские города.

Донецкое агентство новостей уточняет, что ранее обсуждалась возможность установления железнодорожного сообщения с российским Таганрогом силами республиканского предприятия «Донецкая железная дорога».

В августе Донецкий железнодорожный вокзал спустя пять лет простоя возобновил работу, на станцию прибыл поезд из Еленовки.

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