На испанском пляже нашли взрывное устройство

На пляже в Испании обнаружили взрывное устройство. Предположительно, его выбросило на берег приливом.

Неизвестное устройство вечером 7 сентября заметил посетитель пляжа Рис в испанской провинции Кантабрия. Он увидел на нем надпись, предупреждающую об опасности, и вызвал представителей экстренных служб.

На место прибыли саперы, часть территории пляжа оцепили. Взрывное устройство удалось обезвредить, к военным снарядам оно не относится, пишет El Correo.