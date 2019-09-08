Тайна Лох-Несского чудовища: многовековая загадка наконец раскрыта

Тайна знаменитого Лох-Несского чудовища близка к разгадке: международная команда ученых более года исследовала легендарное шотландское озеро, и в четверг, 5 сентября, эксперты наконец объявили результаты своего расследования.

За это время биологи собрали более двухсот проб воды и грунта, и все для того, чтобы отыскать следы ДНК таинственного чудовища, много веков топившего корабли и пугавшего шотландских старушек.

Чтобы узнать, удалось ли ученым поймать за хвост исполинского монстра и стать свидетелем разгадки тайны Нэсси, в Шотландию отправился корреспондент Евгений Ксензенко.

Раскрыть тайну Несси уверенно пообещал шотландцам новозеландец - профессор генетики Нил Геммел. Он еще в детстве заинтересовался историей монстра, и вот, спустя десятилетия, придумал способ, как найти следы чудовища в озере. Просто составить каталог ДНК всего живого - забросить молекулярную сеть в воду.

«Мы извлекли из воды биологический материал. Он крохотный - вы не сможете его увидеть - одноклеточный материал. Затем мы все отфильтровали, оставляя только биоматериал всего живого в этом озере. После чего извлекли ДНК и проанализировали, каким видам они принадлежат», - объяснил специалист.

Нил - не первый ученый, отправившийся на поиски Несси, но, пожалуй, впервые к расследованию подошли так амбициозно. Команда профессора Геммела взяла 250 проб в разных местах Лох-Несса. Таким образом, получив генетические отпечатки всего живого в озере, составили биокарту фауны Лох-Несса.

«Мы исходили из гипотезы, что здесь обитает некий, считающийся вымершим видом рептилий, гигантский динозавр или что-то вроде того. Понятно, что мы не знали, как он выглядит - их же больше не существует. Однако мы знали, что дальние родственники динозавров - современные птицы. Точнее, что-то вроде крокодила и птиц. Так что мы искали подобного рода последовательность ДНК», - добавляет ученый.

Ответ на вопрос, кто или что такое Нэсси, в шотландских землях ищут с VI века. Именно в это время здесь увидел чудовище ирландский монах. С тех пор у Лох-Несса появилась репутация таинственного места. Если в английских замках живут призраки, то в шотландских озерах - монстры.

Несси называли и заблудившейся гренландской полярной акулой, и гигантским сомом, и даже предполагали, что это хобот слона под водой или же коряга, которая всплывает периодически, пугая туристов. Еще одна популярная версия - чудовище живет в расщелине на дне озера. Здесь действительно глубоко - 226 метров.

Свидетелей «встреч» с Несси действительно много. Другой вопрос, как отличить фейковые фотографии и съемки от настоящих. Есть, например, газетная вырезка 1934 года с первым снимком монстра - она хранится в музее имени Несси. А есть растиражированный образ чудовища - такие сувениры разлетаются по всему миру. Ведь после овечки Долли самый известный шотландский персонаж, пожалуй, Несси. Ради встречи с монстром в Лох-Несс приезжают туристы и на яхтах отправляются на его поиски.

Профессор Геммел и его команда в общей сложности обнаружили следы трех тысяч биологических видов в озере, включая свиней, оленей и даже людей, но вот присутствия Несси не нашли. О чем профессор Геммел сообщил на пресс-конференции очень осторожно.

«Отсутствие доказательств еще не является подтверждением. В Лох-Нессе может быть монстр. Мы не знаем - мы не нашли подтверждения», - сказал он.

Однако профессор заявил, что скорее поверит, что в озере живет инопланетянин, чем Несси. По мнению ученого, в Лох-Нессе может обитать гигантский угорь, которого время от времени видят местные жители. Впрочем, гордые шотландцы отвергли предположение ученого. И уж тем более с этим открытием не согласился «охотник за Несси» Стив Фелтхем. Он почти 30 лет охотится за Несси - живет рядом с озером. За веру и настойчивость в поисках даже попал в книгу рекордов Гиннесса.

«Меня вообще это не впечатлило. Его единственное открытие - то, что я обнаружил еще в 12-летнем возрасте, ну и что любой мальчишка с удочкой может вам сказать, а именно - здесь есть угри в Лох-Нессе. По мне так это не подходит на роль большого открытия. Ну это же все равно что сказать: мы доказали, что в озере есть рыба», - возмутился Фелтхем.

Стив ждет, когда же чудовище откроется ему. Сам он пока видел только странное движение на воде, устроенное якобы самим монстром.

«Почему я слежу за озером 28 лет? До потому, что огромное число честных людей - буквально тысячи - сказали, что они видели туловище чего-то двигающегося по воде - огромное животное. Понятно, что мы не можем определить, что это. Ну хорошо, допустим, это не динозавр. Лично я пришел к этому выводу 20 лет назад. Это точно не сом. Однако когда ученый заявляет, что это очень тщательное исследование, и при этом говорит, что не смог определить 20% ДНК...» - добавляет «охотник за Несси».

В целом, проверка с научной точки зрения, похоже, действительно не устроила Шотландию. Сам ученый из Новой Зеландии, пытаясь обезопасить себя для истории, убирает категоричность в оценках.

«Мне просто комфортнее сказать, что здесь нет монстра. И пусть в будущем кто-нибудь докажет, что я ошибся. Чем если бы я сказал, что монстр есть, а в будущем доказали бы, что это не так», - парирует «охотнику» Нил Геммел.

С новостью о результатах научного исследования появились и ироничные псевдонаучные комментарии. Например, шотландцы опасаются, как бы монстр не обиделся на такие поиски и не уплыл, скажем, в Ирландию. Англичане же шутят, что если Борис Джонсон вместе с парламентом не может разобраться с Brexit, то пора звать на помощь настоящее чудовище - уж Несси точно добьется выгодной сделки с Евросоюзом.

Во-первых, многие люди не поверят. Во-вторых, как же Шотландия будет без Несси, ведь милый монстр приносит стабильный доход. Ну и, в третьих: а что если действительно там, на глубине, что-то обитает?..