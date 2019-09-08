Во Владивостоке рухнул мост: видео

На окраине Владивостока в ночь на 8 сентября обрушился мост через реку. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Видео, на котором показаны разрушения, опубликовано на YouTube. Отмечается, что конструкция упала в районе домов №36 и 38 по улице Щитовая.

«Рухнул мост ночью. Деревня сейчас отрезана. Скорая, пожарные… как добираться – неизвестно. Никто не приезжал, никому дела нет», – комментирует за кадром автор ролика.

В Приморском крае 7 и 8 сентября МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Под влиянием тайфуна «Линлин» в регионе прошли сильные дожди, порывы ветра достигали 33 м/с.