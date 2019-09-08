Аномальная жара стала причиной смерти 1,5 тысяч человек во Франции

Аномальная жара летом стала причиной смерти 1,5 тысяч человек во Франции. Об этом в эфире радиостанции Franceinfo заявила министр социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен.

По информации ведомства, средний показатель смертности за лето во Франции возрос на 1,5 тысячи человек именно из-за жары.

«У нас зарегистрировано превышение среднего значения за эти месяцы на 1,5 тысяч смертей», - отметила министр.

В 2019 году во Франции было 18 дней очень сильной жары. Такая погода коснулась практически 20 миллионов человек. Бюзен отметила, что половина умерших - это люди в возрасте старше 75 лет.

Министр уточнила, что данный показатель смертности «в 10 раз ниже, чем во время жары 2003 года, когда во Франции умерли 15 тысяч человек». Бюзен полагает, что большего количества жертв удалось избежать благодаря помощи, которая была оказана социальными службами людям пожилого возраста. Она также выступила с призывом разработать новые меры по борьбе с рисками во время такой погоды, так как считает, что жара может вернуться, сообщает ТАСС.