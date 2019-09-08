Глава бундестага раскритиковал саботирование «Северного потока - 2»

Глава бундестага Вольфганг Шойбле назвал критику проекта «Северный поток - 2» неразумной. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Die Welt.

Шойбле рассказал, что позиция Берлина относительно «Северного потока - 2» подорвала доверие партнеров Германии из Восточной Европы. Но действия против проекта в данный момент могут навредить государству.

«С общеевропейской точки зрения, саботирование проекта окольными путями не является разумным решением», - отметил Шойбле.

«Северный поток - 2» - это российский газопровод, который будет проложен от побережья России до Германии через страны Прибалтики. Ожидается, что проект начнет функционировать в конце 2019 года.