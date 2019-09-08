Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Печальная история Тулуна: чем дальше от райцентра, тем меньше желания у чиновников помогать людям

Денис Шурыгин
18:32 08.09.2019
Эта неделя началась с ревизионной поездки Путина в Иркутскую область, пострадавшую летом от сильного наводнения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ

Президент России повторно приехал в Иркутскую область, чтобы узнать, что сделано на местах после его первой поездки в регион, и как идут ликвидация последствий стихии и восстановление жилья.

Картина для президента оказалась печальной: чиновники до сих пор не выплатили компенсации бизнесменам, в самый тяжелый момент помогавшим убирать разрушения, у простых людей проблемы с бюрократами и волокита с оформлением документов на новое жилье. И вообще не понятно - куда делись деньги, выделенные области на все эти цели.

Месяц назад президент ставил задачу в Братске - обеспечить жильем всех, кто в нем нуждается, до наступления холодов. Это поручение тоже выполняется не так быстро, как хотелось бы. По крайней мере, люди недовольны и этого не скрывают.

Пока вопрос с жильем не решен, в регионе будет действовать режим ЧС. Это значит, что на ликвидацию последствий паводка брошены все возможные силы и средства. А каждый пострадавший вправе рассчитывать на помощь власти.

Представители которой, кстати, должны об этом помнить и, желательно, думать, прежде чем что-то говорить. Речь идет об иркутской чиновнице, которая крайне нелестно отозвалась о пострадавших жителях Тулуна.

В 230 километрах от Братска, где ближайший аэропорт, а дальше за Тулуном есть еще десятки совсем маленьких поселений, где люди тоже нуждаются в помощи.

Как выяснилось, чем дальше от райцентра, тем меньше желания у чиновников помогать людям. Чиновники на местах пользуются служебным положением. Отказывают пострадавшим в законных правах и отправляют наверх липовые отчеты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.09.2019, 18:21
Первый шаг сделан: как прошел исторический обмен заключенными между РФ и Украиной
Дата08.09.2019, 12:23
Штурм за пять минут: кадры работы спецназа ВВО в условиях цейтнота
Дата08.09.2019, 07:59
Президент UFC объявил следующего соперника Нурмагомедова
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата07.09.2019, 13:12
Впервые поднявший в воздух МС-21 летчик рассказал о характеристиках самолета
Дата01.09.2019, 18:22
Избирательная память: как Польша пытается переписать историю Второй мировой войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:00 В стране и мире
Видео
Путин поддержал Памфилову после нападения
16:43 Армия
Видео
Шойгу поздравил Казанское суворовское военное училище с 75-летием
00:43 В стране и мире
Видео
Катер с пассажирами потерпел крушение около Судака
06:52 В стране и мире
Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города
15:07 В стране и мире
Видео
В Подмосковье почтили память спецназовцев, погибших в Бесланской школе
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Осенняя зима: в Сочи выпал первый снег
Видео
Родители устроили драку в очереди в детской поликлинике в Татарстане
Видео
Путин поддержал Памфилову после нападения
Телеканал «Звезда» объявляет конкурс «#ЗагадкиТолстого»
Видео
Мощный ливень с градом прошел в Краснодаре: кадры разгула стихии
Видео
Байкер мощно пнул автомобиль на трассе и мгновенно был наказан: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.