Печальная история Тулуна: чем дальше от райцентра, тем меньше желания у чиновников помогать людям

Президент России повторно приехал в Иркутскую область, чтобы узнать, что сделано на местах после его первой поездки в регион, и как идут ликвидация последствий стихии и восстановление жилья.

Картина для президента оказалась печальной: чиновники до сих пор не выплатили компенсации бизнесменам, в самый тяжелый момент помогавшим убирать разрушения, у простых людей проблемы с бюрократами и волокита с оформлением документов на новое жилье. И вообще не понятно - куда делись деньги, выделенные области на все эти цели.

Месяц назад президент ставил задачу в Братске - обеспечить жильем всех, кто в нем нуждается, до наступления холодов. Это поручение тоже выполняется не так быстро, как хотелось бы. По крайней мере, люди недовольны и этого не скрывают.

Пока вопрос с жильем не решен, в регионе будет действовать режим ЧС. Это значит, что на ликвидацию последствий паводка брошены все возможные силы и средства. А каждый пострадавший вправе рассчитывать на помощь власти.

Представители которой, кстати, должны об этом помнить и, желательно, думать, прежде чем что-то говорить. Речь идет об иркутской чиновнице, которая крайне нелестно отозвалась о пострадавших жителях Тулуна.

В 230 километрах от Братска, где ближайший аэропорт, а дальше за Тулуном есть еще десятки совсем маленьких поселений, где люди тоже нуждаются в помощи.

Как выяснилось, чем дальше от райцентра, тем меньше желания у чиновников помогать людям. Чиновники на местах пользуются служебным положением. Отказывают пострадавшим в законных правах и отправляют наверх липовые отчеты.