Из самолета Путина незаметно пропала медицинская каюта

При Путине президентский «Ил» из средства передвижения превратился в летающий рабочий кабинет, или точнее - в командный пункт. Как президент России работает на борту своего самолета, рассказал бывший пилот борта №1 Владимир Федорушкин.

По его словам, Путин всегда находится в курсе всех дел, куда бы он ни летел. На борту есть все, чтобы российский лидер постоянно был на связи с землей и мог принять решение даже в критической ситуации.

«Совещания проводит, у него есть специальный кабинет, человек на 12 где-то, там большой стол и на стене карты, на которых видно, куда мы летим», - рассказал пилот в программе «Новые русские сенсации» в эфире телеканала НТВ.

Как рассказал Федорушкин, Путин часто летает в места катастроф, часто прямо в самолете проводятся совещания, на которых обсуждается, какие мероприятия необходимо провести.

В начале 2000-х с борта №1 незаметно пропала медицинская каюта. По словам пилота, это произошло потому, что у президента крепкое здоровье.

Однако в составе «президентского экипажа» доктор все равно есть. Также на президентском борту находятся несколько помощников, в том числе охрана первого лица государства.

«У них тоже есть свои должностные обязанности, а есть те, которые работают непосредственно с Владимиром Владимировичем. У него какой-то вопрос - он нажимает на кнопку, и к нему приходит тот, который прикреплен к нему. Он какой-то вопрос задает, далее решают», - отметил Федорушкин.

За первым лицом также закреплен свой бортпроводник. По словам бывшего пилота президента, это не традиция, а порядок, который давно закреплен в летном отряде.

Федорушкин также рассказал о внештатной ситуации, которая произошла во время перелета Путина из Москвы в Петербург.