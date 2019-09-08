Новые американские ядерные бомбы США оказались с дефектом

Выпуск термоядерной бомбы В61 двенадцатого поколения в США решили отложить на полтора года. Также переносятся сроки выпуска боеголовок W88.

Об этом сообщает Defence News, ссылаясь на представителей Национального управления по ядерной безопасности (NNSA).

Как рассказывает собеседник издания, боеприпасы должны были начать выпускать в следующем году, но стресс-тесты выявили дефекты - боеголовки и компоненты бомбы оказались недолговечными. Замглавы NNSA Чарльз Вердон добавил, что возможно сроки задержки получится уменьшить, потому что ведомство получило множество предложений о замене необходимых деталей.

Есть предположение , что задержка выпуска авиационной бомбы увеличит на 7,6 миллиона долларов стоимость программы перевооружения. Это может сказаться на реализации других проектов обновления ядерного арсенала, сообщает «Российская газета».