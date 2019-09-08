Командир борта номер один рассказал, как питается Путин в самолете

Бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о том, как на борту готовят еду для Владимира Путина.

По его словам, все кремлевские обеды готовятся заблаговременно. Контейнеры с едой передаются бортпроводника, а они в полете их вскрывают, разогревают и подают президенту.

«У нас два этажа на Ил-96, кухня на первом этаже и прикрепленная к нему бортпроводница, она и приносит президенту покушать», - рассказал пилот в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

Федорушкин добавил, что за едой для Путина тщательно следят, однако главе государства хотелось более разнообразного меню.

«Ему хотелось что-то повкуснее, поострее. Приедалось», - считает он.

Командир борта №1 рассказал, что во время поездок за рубеж, в целях безопасности питанием Путина занимаются проверенные, обученные специалисты. Все продукты, из которых готовится еда, закупаются заранее.