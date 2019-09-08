Сенсационная находка: в Японии обнаружили останки нового вида динозавров

Японские ученые открыли новый вид динозавра, после того как собрали из найденных на территории страны окаменелостей практически полный скелет животного.

По информации издания The Japan Times, его длина составляет восемь метров - это самое крупное доисторическое животное, останки которого были обнаружены в этой стране.

Группа исследователей из государственного университета Хоккайдо несколько лет анализировала сотни костей возрастом в 72 миллиона лет. В результате ученые сделали вывод, что новый вид принадлежит к семейству травоядных гадрозавров, известных как утконосые динозавры, они обитали в меловом периоде. Исследователи назвали его «камуйзаурус японикус».

© HOKKAIDO UNIVERSITY

Первую окаменелость, которая положила начало исследованию, была найдена в самой северной японской префектуре Хоккайдо в 2003 году. То, что динозавр имеет отношение к семейству гадрозавров, специалисты определили в 2013 году, однако до недавнего времени они не были уверены в том, что он является представителем ранее неизвестного вида. «Камуйзаурус японикус» - это восьмой новый вид динозавров, обнаруженный в Японии. Об этом сообщает ТАСС.

«Тот факт, что новый вид был обнаружен в Японии, означает, что на территории современной Японии когда-то был совершенно независимый мир динозавров и протекал самостоятельный эволюционный процесс», - заявили в университете Хоккайдо.

Как заявили исследователи, вес «камуйзауруса японикуса» составлял около 4-5,3 тонны. Он обитал в прибрежной зоне, что для динозавров того времени является довольно редким явлением.