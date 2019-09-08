Первый шаг сделан: как прошел исторический обмен заключенными между РФ и Украиной

Главной новостью недели, без преувеличения, стал исторический обмен заключенными между Россией и Украиной. И хотя до восстановления и нормализации отношений между странами еще далеко, спорных вопросов - множество, но первый шаг, чтобы начать разговаривать друг с другом - очевидно, сделан.

Путь к этому событию был долгим и сложным. Необходимо было, во-первых, просто договориться, преодолеть множество явных и скрытых препятствий, учесть все интересы и соблюсти все бюрократические и юридические тонкости.

И вот, наконец, в субботу утром, 7 сентября, практически одновременно самолеты из Москвы и Киева с людьми на борту взяли курс на родину. Домой вернулись по 35 человек с одной и с другой стороны.

Среди тех, кто наконец вернулся на родину - руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который как ни старался сдержать эмоции на выходе из самолета, а все равно при виде российских журналистов у него на глаза навернулись слезы.

Говорит, что никогда так не нервничал, как за последнюю неделю - с момента выхода из СИЗО. При себе у Вышинского письмо, которое подписали коллеги в его защиту.

«В армии над нашим плацем висела такая надпись: "Сила воина строем утроена!" Я почувствовал себя вот в какой-то греческой фаланге или в строю, когда увидал эти подписи. Я почувствовал, что рядом со мной есть люди, которые меня помнят, которые не только помнят, которые радеют за меня. И не потому, что я Кирилл Валерьевич Вышинский, а потому, что я журналист Кирилл Вышинский, который несправедливо арестован», - поделился он эмоциями.

За решеткой на Украине Вышинский провел больше года. Его взяли под стражу по подозрению в государственной измене. Якобы за то, что в 2014-м он активно поддерживал воссоединение Крыма с Россией и освещал происходящее в Донецкой и Луганской народных республиках. На самом деле - исключительно за то, что выполнял свой профессиональный долг.

Подготовка к обмену официально - «удерживаемых лиц» - продолжалась последние три года. Она стала возможной после телефонного разговора Владимира Путина и его украинского коллеги, который состоялся в июле.

«Это исторически, действительно, очень важный момент. Не только в гуманитарном плане, но и в общегосударственном. Когда мы смогли провести важный конструктивный диалог, который завершился вот таким замечательным событием», - отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Место и время обмена не называли вплоть до последнего момента, поскольку не исключали попыток его срыва. В отсутствии официальной информации опираться приходилось на сообщения источников, которые как минимум несколько раз ошибались.



Но утром в субботу стало ясно, что обмен все-таки состоится. Под усиленной охраной граждан Украины отвезли из московского СИЗО «Лефортово» в аэропорт. Из Внуково на украинском самолете «Ан» - также из президентского отряда - они улетели в Киев. У трапа лайнера их лично встретил Владимир Зеленский.

«Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент России Владимир Путин сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности. Я думаю, что возвращение наших ребят вызывает радостное чувство у всех нас», - заявил украинский глава.

А встречать удерживаемых на Украине российских граждан к воротам столичного аэропорта Внуково приехали десятки журналистов. Они плотным кольцом окружают выезд с правительственного терминала.

Случившийся обмен - как раз тот случай, когда лед тронулся, и самое главное - не спугнуть едва наметившееся потепление в отношениях между Москвой и Киевом. Во внешнеполитическом ведомстве России уверены: пришла пора сбавить градус антироссийской риторики.

«Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды. Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом», - констатировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Решение об освобождении удерживаемых лиц приветствовали во всем мире. Надежду на продолжение дальнейшего диалога России и Украины выразила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Решающим шагом в возобновлении диалога назвал обмен президент Франции Эммануэль Макрон. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что это хороший знак. Как очень хорошую новость и, возможно, первый большой шаг к миру охарактеризовал взаимное освобождение заключенных президент США Дональд Трамп.

После обмена состоялся телефонный разговор президентов России и Украины. Владимир Путин и Владимир Зеленский позитивно оценили результаты обмена и отметили, что эта акция имеет большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений.

Первый шаг в сторону нормализации отношений с Украиной дает повод для сдержанного оптимизма. Вслед за обменом по формуле «35 на 35» уже появились призывы отпустить всех удерживаемых лиц.

Однако в Москве неоднократно подчеркивали: главное - выполнение минских соглашений, которые теперь всецело зависят от политики действующего украинского президента.