Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Первый шаг сделан: как прошел исторический обмен заключенными между РФ и Украиной

Константин Коковешников
18:21 08.09.2019
Путь к этому событию был долгим и сложным. И вот, наконец, в субботу, 7 сентября, домой вернулись по 35 человек с одной и с другой стороны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Главной новостью недели, без преувеличения, стал исторический обмен заключенными между Россией и Украиной. И хотя до восстановления и нормализации отношений между странами еще далеко, спорных вопросов - множество, но первый шаг, чтобы начать разговаривать друг с другом - очевидно, сделан.

Путь к этому событию был долгим и сложным. Необходимо было, во-первых, просто договориться, преодолеть множество явных и скрытых препятствий, учесть все интересы и соблюсти все бюрократические и юридические тонкости.

И вот, наконец, в субботу утром, 7 сентября, практически одновременно самолеты из Москвы и Киева с людьми на борту взяли курс на родину. Домой вернулись по 35 человек с одной и с другой стороны.

Среди тех, кто наконец вернулся на родину - руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, который как ни старался сдержать эмоции на выходе из самолета, а все равно при виде российских журналистов у него на глаза навернулись слезы.

Говорит, что никогда так не нервничал, как за последнюю неделю - с момента выхода из СИЗО. При себе у Вышинского письмо, которое подписали коллеги в его защиту.

«В армии над нашим плацем висела такая надпись: "Сила воина строем утроена!" Я почувствовал себя вот в какой-то греческой фаланге или в строю, когда увидал эти подписи. Я почувствовал, что рядом со мной есть люди, которые меня помнят, которые не только помнят, которые радеют за меня. И не потому, что я Кирилл Валерьевич Вышинский, а потому, что я журналист Кирилл Вышинский, который несправедливо арестован», - поделился он эмоциями.

За решеткой на Украине Вышинский провел больше года. Его взяли под стражу по подозрению в государственной измене. Якобы за то, что в 2014-м он активно поддерживал воссоединение Крыма с Россией и освещал происходящее в Донецкой и Луганской народных республиках. На самом деле - исключительно за то, что выполнял свой профессиональный долг.

Подготовка к обмену официально - «удерживаемых лиц» - продолжалась последние три года. Она стала возможной после телефонного разговора Владимира Путина и его украинского коллеги, который состоялся в июле.

«Это исторически, действительно, очень важный момент. Не только в гуманитарном плане, но и в общегосударственном. Когда мы смогли провести важный конструктивный диалог, который завершился вот таким замечательным событием», - отметила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Место и время обмена не называли вплоть до последнего момента, поскольку не исключали попыток его срыва. В отсутствии официальной информации опираться приходилось на сообщения источников, которые как минимум несколько раз ошибались.

Но утром в субботу стало ясно, что обмен все-таки состоится. Под усиленной охраной граждан Украины отвезли из московского СИЗО «Лефортово» в аэропорт. Из Внуково на украинском самолете «Ан» - также из президентского отряда - они улетели в Киев. У трапа лайнера их лично встретил Владимир Зеленский.

«Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент России Владимир Путин сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности. Я думаю, что возвращение наших ребят вызывает радостное чувство у всех нас», - заявил украинский глава.

А встречать удерживаемых на Украине российских граждан к воротам столичного аэропорта Внуково приехали десятки журналистов. Они плотным кольцом окружают выезд с правительственного терминала.

Случившийся обмен - как раз тот случай, когда лед тронулся, и самое главное - не спугнуть едва наметившееся потепление в отношениях между Москвой и Киевом. Во внешнеполитическом ведомстве России уверены: пришла пора сбавить градус антироссийской риторики.

«Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды. Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом», - констатировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Решение об освобождении удерживаемых лиц приветствовали во всем мире. Надежду на продолжение дальнейшего диалога России и Украины выразила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Решающим шагом в возобновлении диалога назвал обмен президент Франции Эммануэль Макрон. Канцлер Германии Ангела Меркель сказала, что это хороший знак. Как очень хорошую новость и, возможно, первый большой шаг к миру охарактеризовал взаимное освобождение заключенных президент США Дональд Трамп.

После обмена состоялся телефонный разговор президентов России и Украины. Владимир Путин и Владимир Зеленский позитивно оценили результаты обмена и отметили, что эта акция имеет большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений.

Первый шаг в сторону нормализации отношений с Украиной дает повод для сдержанного оптимизма. Вслед за обменом по формуле «35 на 35» уже появились призывы отпустить всех удерживаемых лиц.

Однако в Москве неоднократно подчеркивали: главное - выполнение минских соглашений, которые теперь всецело зависят от политики действующего украинского президента.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.09.2019, 18:21
Первый шаг сделан: как прошел исторический обмен заключенными между РФ и Украиной
Дата08.09.2019, 12:23
Штурм за пять минут: кадры работы спецназа ВВО в условиях цейтнота
Дата08.09.2019, 07:59
Президент UFC объявил следующего соперника Нурмагомедова
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата07.09.2019, 13:12
Впервые поднявший в воздух МС-21 летчик рассказал о характеристиках самолета
Дата01.09.2019, 18:22
Избирательная память: как Польша пытается переписать историю Второй мировой войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
23:00 В стране и мире
Видео
Путин поддержал Памфилову после нападения
16:43 Армия
Видео
Шойгу поздравил Казанское суворовское военное училище с 75-летием
00:43 В стране и мире
Видео
Катер с пассажирами потерпел крушение около Судака
06:52 В стране и мире
Движение в центре Москвы перекроют из-за проведения Дня города
15:07 В стране и мире
Видео
В Подмосковье почтили память спецназовцев, погибших в Бесланской школе
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Осенняя зима: в Сочи выпал первый снег
Видео
Родители устроили драку в очереди в детской поликлинике в Татарстане
Видео
Путин поддержал Памфилову после нападения
Телеканал «Звезда» объявляет конкурс «#ЗагадкиТолстого»
Видео
Мощный ливень с градом прошел в Краснодаре: кадры разгула стихии
Видео
Байкер мощно пнул автомобиль на трассе и мгновенно был наказан: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.