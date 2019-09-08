На режимном объекте Роскосмоса задержали 14 человек
Всего около 50 человек собирались напасть на научно-испытательный центр госкорпорации, отметили в ее пресс-службе.
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В Московской области на территории Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности задержали 14 человек.
Как рассказали в Роскосмосе, удалось установить, что группа злоумышленников намеревалась пробраться на территорию объекта минувшей ночью с целью погрома.
Кроме того, 7 сентября были задержаны еще трое человек.
«Злоумышленники прибыли для фотографирования на крыше и внутри режимного объекта для дальнейшего размещения снимков в сети Интернете», - говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.
Расследованием занимается полиция.