Правила проведения Конкурса «#ЗагадкиТолстого» на официальной странице НТК ЗВЕЗДА в сети «Instagram»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование конкурса: «#ЗагадкиТолстого» (далее - Конкурс).

1.2. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация.

1.3. Организатором Конкурса является Открытое акционерное общество

«Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА»

(ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА») (далее - Организатор).

Адрес: 129164, город Москва, Проспект Мира, дом 126, ИНН/КПП 7717653542/771701001, ОГРН 1097746338403, ОКПО 08389569

Расчетный счет: 40702810794000007336 в ГПБ (АО), город Москва

Корреспондентский счет: 30101810200000000823, БИК 044525823

1.4. Вопросы, связанные с Конкурсом, принимаются посредством сервиса личных сообщений «Direct» Instagram-аккаунта @zvezdanews.

1.5. Конкурс проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в порядке и на условиях, указанных в настоящих Правилах проведения Конкурса (далее - Правила).

1.6. Для участия в Конкурсе не требуется совершать какие-либо покупки.

1.7. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора и Российской государственной библиотеки.

1.8. Конкурс проводится с целью привлечения внимания аудитории к передаче «Загадки века».

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. Период проведения Конкурса: с 09 сентября 2019 года по 15 сентября 2019 года (далее - Период проведения Конкурса).

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

3.1. В Конкурсе могут принять участие лица, достигшие 14 лет, являющиеся пользователями сети «Instagram» (www.instagram.com) (далее - участники Конкурса).

3.2. Не признаются участниками Конкурса: (1) пользователи сети «Instagram», не являющиеся подписчиками официальной страницы НТК ЗВЕЗДА @zvezdanews в сети «Instagram»; (2) пользователи сети «Instagram», закрывшие доступ к своим аккаунтам в сети «Instagram» в настройках приватности на Период проведения Конкурса; (3) пользователи сети «Instagram», аккаунты которых созданы специально для участия в различных конкурсах, в которых явно преобладают публикации и репосты о конкурсах (пять и более подобных постов из последних 10 публикаций в аккаунте); (4) пользователи сети «Instagram», имеющие коммерческие аккаунты, то есть в профиле которых не указана связь с конкретным лицом (гражданином Российской Федерации); (5) сотрудники ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» и компаний-партнеров.

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в Период проведения Конкурса:

4.2. Подписаться на официальный аккаунт НТК ЗВЕЗДА в сети «Instagram» - https://www.instagram.com/zvezdanews/.

4.3. Ежедневно в Период проведения Конкурса знакомиться с конкурсными постами (вид: видеозапись) на странице @zvezdanews в сети «Instagram», которые будут публиковаться с 09 сентября 2019 года по 15 сентября 2019 года включительно. Время публикации конкурсного поста: 10:00 по московскому времени.

4.4. В день публикации конкурсного поста ответить в комментариях под конкурсным постом на вопрос, содержащийся в видеозаписи, и сделать репост на своей странице в сети Instagram с хештегами: #ЗагадкиТолстого, #Звездавбиблиотеке, #СмотриЗагадкиВека, #TVZvezda, #ПоводСмотреть, #ТолстовкаотТолстого.

4.5. Организатор принимает ответы от участников Конкурса опубликованные с 10:00 до 18:00 по московскому времени.

4.6. Не удалять репост с хештегами до окончания Конкурса.

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД

5.1. Кол-во призовых мест - 3 (три). За первое место победителю выдается главный приз.

5.2. Призовой фонд Конкурса:

Главный приз за первое место: 1) Экскурсия на два лица в Российскую государственную библиотеку, находящуюся по адресу: Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка 3/5; 2) Брендированная толстовка; 3) 2 (две) брендированные шоколадки; 4) Брендированная ручка.

5.3. Приз за второе место: 1) Брендированная толстовка; 2) Брендированная футболка; 3) 2 (две) брендированные шоколадки.

5.4. Приз за третье место: 1) Брендированная толстовка; 2) Брендированный дождевик; 3) 2 (две) брендированные шоколадки.

5.5. Организатор настоящего Конкурса не компенсирует финансовые расходы победителя первого места за проезд, питание, проживание и иные расходы к месту нахождения Российской государственной библиотеки (Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка 3/5).

5.6. Брендированные призы выдаются Организатором настоящего Конкурса по адресу: Россия, г. Москва, проспект Мира, 126. По согласованию Организатора и Победителя и в случае проживания Победителя за пределами г. Москва и Московской области, приз может быть отправлен «Почтой России» за счет средств Организатора.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

6.1. Время завершения Конкурса - 15 сентября 2019 года в 18:00 по московскому времени.

Организатор вправе отказать в признании победителем участника Конкурса, если участник не выполняет требования настоящих Правил.

6.2. Первое место: участник ответил правильно на 7 (семь) вопросов. Если на все вопросы правильно ответили несколько участников, то победителем, занявшим первое место, становится тот, чьи ответы были опубликованы первыми в течение Периода проведения Конкурса.

Второе место: участник ответил правильно на 6 (шесть) вопросов. Если на 6 (шесть) вопросов правильно ответили несколько участников, то победителем, занявшим второе место, становится тот, чьи ответы были опубликованы первыми в течение Периода проведения Конкурса. Если несколько Участников опубликовали первыми равное кол-во правильных ответов, то победителем, занявшим второе место, признается тот, чей правильный ответ на шестой вопрос был первым.

Третье место: участник ответил правильно на 5 (пять) вопросов. Если на 5 (пять) вопросов правильно ответили несколько участников, то победителем, занявшим третье место, становится тот, чьи ответы были опубликованы первыми в течение Периода проведения Конкурса.

6.3. Результаты Конкурса объявляются в официальном аккаунте НТК ЗВЕЗДА в сети «Instagram» - https://www.instagram.com/zvezdanews/ 16 сентября 2019 года в 17:00 по московскому времени.

6.4. По результатам определения победителей Конкурса, Организатор информирует победителя о победе в Конкурсе и согласовывает дату, место и порядок выдачи приза.

6.5. По первому требованию Организатора Конкурса победитель Конкурса обязан предоставить Организатору Конкурса копии всех заполненных листов паспорта и контактные данные (почтовый адрес, адрес фактического места проживания и телефон) не позднее двух календарных дней с момента получения сообщения о победе в Конкурсе. Копии запрошенных Организатором Конкурса документов, должны быть направлены участником Конкурса по адресу электронной почты: atihonov@zvezdamedia.ru в течение двух календарных дней с момента получения запроса.

6.6. Во время выдачи приза возможно проведение видеосъемки процесса выдачи Приза в целях последующего показа в эфире НТК ЗВЕЗДА, а также размещения на сайте https://tvzvezda.ru.

6.7. Победитель Конкурса имеет право отказаться от приза.

7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

7.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, будут считаться окончательными и распространяться на всех участников Конкурса.

7.2. Призы не подлежат передаче третьим лицам за исключением главного приза за первое место – двух билетов на экскурсию в Российскую государственную библиотеку – их можно передать членам семьи победителя Конкурса или другим лицам, проживающим в Москве и Московской области с согласия победителя первого места и по его указанию.

7.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры и иные контакты с участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

7.4. Организатор не несет ответственности за случаи несоблюдения настоящих Правил по независящим от него причинам.

7.5. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у участников Конкурса в связи с участием в Конкурсе.

7.6. Настоящие Правила имеют преимущественную силу по отношению к любой рассылке или любому иному материалу информационного или рекламного характера, касающемуся Конкурса.

7.7. Участники Конкурса, в том числе победители Конкурса, соглашаются с тем, что Организатор имеет право использовать их изображения в целях производства анонсирующих Конкурс графических и видеоматериалов с последующим размещением на официальных страницах НТК ЗВЕЗДА в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте», «Instagram» и на сайте www.tvzvezda.ru.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Совершая действия, необходимые для участия в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами.

8.2. Принимая участие в Конкурсе, участник соглашается со всеми условиями настоящих Правил.

8.3. Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила по своему усмотрению.

8.4. Организатор вправе отказать в признании победителем участника Конкурса, если в ответе к конкурсному посту и (или) в его аккаунте в сети «Instagram» (www.instagram.com) содержатся порнографические материалы, безнравственный контент, унижающий человеческое достоинство, а также призывы к насилию, экстремизму, либо совершению иных противозаконных действий.