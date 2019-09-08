Пилот президентского самолета рассказал об экстремальной посадке с Путиным

Бывший пилот президентского Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал о внештатной ситуации, произошедшей во время перелета главы государства Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург.

По его словам, президент торопился на очень важную встречу. Погода была неблагоприятной, дули сильные ветра, однако откладывать полет было нельзя. Лайнер попал в зону сильнейшей турбулентности.

«Мы взлетаем. И на эшелоне пять-шесть метров попадаем в дичайшую болтанку. Это турбулентность в ясном небе», - рассказал Федорушкин в программе «Новые русские сенсации» в эфире телеканала НТВ.

Он добавил, что во время рейса в самолете отключился режим автопилота, а руль ограничил работу на одну треть хода.

«Мы набирали девять тысяч километров, и нас мотало так, что, если б не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались», - вспоминает он.

Несмотря на неблагоприятные для полета погодные условия, самолет успешно приземлился в петербургском аэропорту «Пулково». После произошедшего Путин вызвал к себе в кабинет командира экипажа. Федорушкин рассказал главе государства, что случилось во время полета.