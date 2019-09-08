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Странные повреждения: какие травмы обнаружили на телах участников группы Дятлова

Татьяна Полуказакова
13:48 08.09.2019
Что за ранения получили туристы перед своей смертью, и могла ли произойти драка между ними? Не пропустите новый выпуск программы «Скрытые угрозы» 9 сентября на телеканале «Звезда».
Странные повреждения: какие травмы обнаружили на телах участников группы Дятлова
© Фото: ТРК Звезда

60 лет прошло с момента гибели группы Дятлова, но споры о возможных причинах тех трагических событий не утихают до сих пор. Все эти годы время от времени проводились дополнительные расследования, прорабатывались разные версии.

«Существуют 64 версии событий, которые произошли 60 лет назад, во время этого самого знаменитого (уже теперь знаменитого), на самом деле, просто обыкновенного зимнего похода, который организовал Дятлов с компанией», - рассказал журналистам программы «Скрытые угрозы» историк и писатель Александр Мясников.

Последняя попытка найти правду состоялась в начале этого года. Генеральная прокуратура и на этот раз подтвердила, что в убийстве туристов виновата лавина. Но эта причина вызывает сомнение у родных погибших.

«Очень много следов оставшихся, они не укладываются в версию стихийного бедствия. Это во-первых. Во-вторых, группа была очень хорошо подготовленная. Они в походы ходили неоднократно, в том числе и в зимние. У них был большой навык. Это дело засекретили на 50 лет. Никто бы не стал засекречивать дело о туристах, погибших вследствие природного катаклизма», - уверена Елена Колеватова, племянница погибшего на перевале Дятлова Александра Колеватова.

По данным судмедэкспертов и воспоминаниям участников поиска пропавших туристов, на телах дятловцев было обнаружено слишком много травм.

«Это и травмы на лице, и на руках, сбитые казанки пальцев. То есть там настоящий рукопашный бой произошел, в результате которого они получили травмы», - уверен участник поисковой группы Михаил Шаравин.

Об этом говорят и материалы осмотра тела Игоря Дятлова: «В области правого плеча на передне-внутренней поверхности разлитой кровоподтек размером 10х12 см зеленовато-синего цвета на уровне средней нижней трети». По характерным травмам некоторые эксперты делают вывод, что Игорь Дятлов перед смертью пытался защитить свою жизнь.

«У него было разбито все лицо. Это говорит о каком-то яростном поединке и вряд ли на равных условиях», - уверен Сергей Гуленков, четырехкратный чемпион Москвы по контактному карате, инструктор по самообороне, рукопашному бою, прикладному бою на ножах.

На ладони левой руки руководителя группы туристов была зафиксирована поверхностная рана от второго до пятого пальцев глубиною до 0,1 см. Больше всего подобная рана напоминает разрез при попытке схватить нож за лезвие. Характерные следы борьбы судмедэксперт Борис Возрожденный в 1959 году зафиксировал и на теле Рустема Слободина.

Еще один участник группы Дятлова, Николай Тибо-Бриньоль, получил смертельную травму головы и, по мнению медиков, умер, не приходя в сознание.

«У него от правой височной кости по направлению вверх к лобной кости линейный перелом длиной до 6 сантиметров. Вот такой перелом может образоваться при условии удара твердым тупым плоским предметом. Но где на снегу он мог встретить такой предмет?» - задается вопросом Эдуард Туманов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры судебной медицины РНИМУ имени Пирогова.

Но самое интересное, что у нескольких погибших были зафиксированы переломы ребер с левой стороны грудной клетки. Это обнаружили на теле Людмилы Дубининой, Семена Золотарева и Александра Колеватова.

В материалах судебно-медицинской экспертизы 1959 года отмечено: «Указанные повреждения - повреждения прижизненного характера и являются результатом воздействия большой силы с последующим падением, броском или ушибом грудной клетки».

«Все ребра сломаны по одним атоническим линиям. То есть нет хаотического разброса переломов. Сразу исключает версию, что это наносились удары кулаками, ногами», - говорит Эдуард Туманов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры судебной медицины РНИМУ имени Пирогова.

Он уверен, что лавина не могла стать причиной смерти туристов.

«Было сдавление груди. Но чтобы более точно мы сказали, в каком направлении сдавление груди, мы должны четко понимать механизм переломов ребер. Чтобы квалифицированно ответить на этот вопрос, необходимо провести эксгумацию», - считает Туманов.

Какие еще существуют версии гибели участников группы Дятлова? Могла ли произойти драка между туристами, и что стало ее причиной? Как были найдены тела погибших туристов? А также чем грозит человечеству извержение супервулкана Йеллоустоун в США и почему акватория Черного моря способна стать новым энергетическим клондайком? Смотрите в специальном выпуске альманаха «Скрытые угрозы». Не пропустите премьеру в понедельник, 9 сентября, в 19.40 на телеканале «Звезда».

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