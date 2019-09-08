«Я очень хотел в отпуск»: пассажир заменил не явившегося на работу пилота

Необычный инцидент произошел в аэропорту Манчестера.

Британец Майкл Брэдли собирался отправится в отпуск со своей семьей в Аликанте. Однако выяснилось, что рейс был задержан на неопределенное время.

В авиакомпании не давали никаких комментариев, и время отбытия варьировалось. Известно было лишь то, что на борт не явился сам пилот.

Тогда Брэдли позвонил руководству компании и рассказал, что сам является летчиком и готов пилотировать самолетом. С собой у него по счастливой случайности оказалась лицензия.

«Я позвонил EasyJet и сказал:« Привет, я стою в терминале, ничего не делаю. Я бы очень хотел поехать в отпуск. И если вам нужно одолжение, я готов к работе»», - вспоминает Брэдли.

Представители компании перезвонили через несколько мгновений, положительно отреагировав на инициативу британца, пишет Sky News.