«Я очень хотел в отпуск»: пассажир заменил не явившегося на работу пилота
Необычный инцидент произошел в аэропорту Манчестера.
Британец Майкл Брэдли собирался отправится в отпуск со своей семьей в Аликанте. Однако выяснилось, что рейс был задержан на неопределенное время.
В авиакомпании не давали никаких комментариев, и время отбытия варьировалось. Известно было лишь то, что на борт не явился сам пилот.
Тогда Брэдли позвонил руководству компании и рассказал, что сам является летчиком и готов пилотировать самолетом. С собой у него по счастливой случайности оказалась лицензия.
«Я позвонил EasyJet и сказал:« Привет, я стою в терминале, ничего не делаю. Я бы очень хотел поехать в отпуск. И если вам нужно одолжение, я готов к работе»», - вспоминает Брэдли.
Представители компании перезвонили через несколько мгновений, положительно отреагировав на инициативу британца, пишет Sky News.
«К счастью, парень на самом деле был пилотом! Вероятно, рейс бы отменили, если бы не он! Легенда!», - благодарит Брэдли одна из пассажирок в Facebook.