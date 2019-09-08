В США снова собрались запустить импичмент Трампу

Юридический комитет палаты представителей Конгресса США проведет голосование по вопросу возможного импичмента Дональда Трампа.

Текст соответствующей резолюции будет обнародован в понедельник, 9 сентября, а голосование пройдет 11 сентября. Юридический комитет контролируется Демократической партией.

Поводом для очередной атаки демократов на президента Соединенных Штатов стал готовящийся в следующем году саммит «Большой двадцатки». Глава Белого дома в качестве места проведения встречи предложил выбрать свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Демократы вцепились в неосторожную фразу Трампа, усмотрев в ней нарушение конституции США, которая запрещает членам администрации получать экономическую выгоду благодаря своей должности, пишет ТАСС со ссылкой на CBS.

Представители Демпартии уже несколько раз пытались запустить процедуру импичмента Трампа, однако до сих пор им не удалось это сделать.