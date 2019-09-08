СМИ сообщили о гибели двухлетнего ребенка из России на Кипре

Двухлетний мальчик из России утонул в бассейне в западной части Кипра. По данным издания Phileleftheros, трагедия произошла в субботу, 7 сентября.

Ребенка обнаружили в воде в бессознательном состоянии, на место прибыла скорая помощь, мальчика госпитализировали, но спасти так и не смогли.

Журналисты отмечают, что ребенок родился в России, но проживал с родителями в киприотской деревне Аргака. О его гражданстве ничего не сообщается.

Полиция проводит расследование трагического инцидента. Имя погибшего не называется.