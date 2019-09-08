Главой Ингушетии избран Махмуд-Али Калиматов
Депутаты народного собрания республики избрали Калиматова большинством голосов.
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Новым главой Ингушетии стал Махмуд-Али Калиматов. Решение было принято после проведения заседания Народного собрания республики, состоявшегося в единый день голосования, 8 сентября.
За его кандидатуру проголосовали 27 депутатов из 31.
До настоящего момента Калиматов являлся врио главы Ингушетии.
Ранее он руководил управлением Росприроднадзора по Самарской области, был советником губернатора Самарской области, а также возглавлял департамент аппарата правительства региона.