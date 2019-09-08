Стрельба, погоня и труп: кадры с места разборок под Волгоградом

В одном из увеселительных заведений города Волжский Волгоградской области случился конфликт между посетителями, который вылился в погоню, а закончился гибелью мужчины.

Ссора произошла в пивном баре CastlePUB на улице 50 лет Октября. По предварительным данным, словесная перепалка между двумя мужчинами переросла в драку. Кто-то достал оружие, началась перестрелка. В итоге, один из участников потасовки решил ретироваться и уехал на своем автомобиле.

Другой решил его догнать, сел в свою машину и устроил настоящую погоню. В результате оба авто вылетели с дороги, перелетев через бордюрный камень. Один автомобиль перевернулся, второй тоже получил повреждения. В результате аварии погиб мужчина, пишет местный портал «V1.ru».

Официальной информации о происшествии от местного МВД пока не поступало. В СУ СК РФ по Волгоградской области сообщили, что смерть мужчины произошла из-за ДТП.