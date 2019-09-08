Дания отправит свои войска в Сирию
Вооруженные силы Дании готовы разместить свои войска на территории страны для борьбы против террористов.
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Вооруженные силы Дании направят свои войска в Сирию, чтобы помочь возглавляемой Соединенными Штатами коалиции осуществлять боевые действия, направленные против ИГИЛ*.
«Наши датские партнеры будут сотрудничать с оставшимися на северо-востоке Сирии силами США, чтобы поддерживать безопасность и стабильность в регионе», - пишет Al-Masdar News.
Отмечается, что США данное решение поддерживают.
Всего в Сирию будут направлены 14 военных медиков. Также рассматривается возможность перебазирования части флота в Ормузский пролив.
*«Исламское государство» (ИГИЛ)* - террористическая организация, запрещенная на территории России.