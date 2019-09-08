В России начался единый день голосования

Единый день голосования стартовал в России. В 85 регионах пройдут более пяти тысяч выборов. Первые избирательные участки открылись в Камчатском крае и в Чукотском автономном округе в 08.00 8 сентября, когда в Москве было еще 23.00 7 сентября.

На час позже открылись избирательные участки в Сахалинской области, где сегодня выберут губернатора региона.

Восьмого сентября в 13 регионах России пройдут выборы в региональные заксобрания, в 16 субъектах изберут губернаторов, в 22 региональных центрах - городские думы и еще в трех - глав муниципальных образований.

Помимо этого, состоятся довыборы в Государственную Думу по четырем одномандатным округам.

Ожидается, что в избирательном процессе примут участие около 56 миллионов россиян.

Избирательные участки на Камчатке и Чукотке закроются в 20.00 местного времени (11.00 мск), а в западных районах России - когда в дальневосточных уже наступит 9 сентября.