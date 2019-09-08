Как справиться с осенней депрессией: советы психотерапевта

Официального диагноза «осенняя депрессия» не существует.

Тем не менее, у некоторых людей, страдающих от заболевания, можно наблюдать склонность к ухудшениям состояния в осенне-весенний период. Однако подобное изменение самочувствия индивидуально. Об этом «Звезде» рассказала кандидат медицинских наук и врач-психотерапевт Мария Лейбович.

«Кто-то переносит изменения и летом, кто-то - зимой», - добавила специалист.

Осенью снижается продолжительность светового дня, что может послужить причиной ухудшения самочувствия. В этот период человек может испытывать упадок сил, активности, желания общаться.

Чтобы не впасть в депрессию в осеннее время, Лейбович советует следить за тем, чтобы было достаточно света, сна, физической активности и общения с близкими.

«Спорт, общение, достаточное количество сна», - выделила врач самые важные пункты.

Кроме того, в Финляндии, например, используются специальные лампы, которые поддерживают баланс света в темное время года, добавила она.