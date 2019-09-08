«Может дом поместиться»: в Казани образовалась гигантская дорожная яма

В Казани местные жители сняли на видео гигантскую дорожную яму. Автор ролика утверждает, что яма образовалась на улице Дементьева, недалеко от бывшего здания администрации.

Территория огорожена, на ней ведутся строительные работы. Дыра очень глубокая, на дне течет из труб вода. Очевидец, снимавший происходящее, заявил, что «сюда может целый дом поместиться».

Причины образования ямы неизвестны, возможно, провалился асфальт, либо она вырыта специально для проведения ремонтных работ.