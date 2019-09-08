Рогозин надел папаху и поздравил Нурмагомедова с победой

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин от своего имени, а также от лица всего коллектива поздравил российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова с победой на турнире UFC 242.

На фотографии, выложенной в официальном Twitter-аккаунте госкорпорации, изображен гендиректор компании. Рогозин стоит в темных очках и улыбается, а на его голове белая папаха.

Накануне, 7 сентября, в Абу-Даби россиянин провел бой с американцем Дастином Порье. Поединок длился три раунда, в каждом из которых лидировал Хабиб. Российский боец одолел соперника удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Для Хабиба, который ни разу за свою карьеру не проиграл, эта победа стала 28-й при 28 боях. Порье имеет в активе 25 выигранных и шесть поражений.