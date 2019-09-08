Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Владимир Путин прибыл на избирательный участок 2151, который располагается в Российской академии наук, где уже проголосовал за одного из кандидатов в Мосгордуму.

Стоит отметить, что президент не в первый раз выбирает именно этот участок для голосования.

Сегодня, 8 сентября, в России проходит Единый день выборов. Он охватывает 85 субъектов страны. Так, в 16 субъектах изберут губернаторов, в 22 региональных центрах - городские думы, и еще в трех - глав муниципальных образований.

Ожидается, что около 56 миллионов примут участие в процессе.

Информационный центр ЦИК уже начал свою работу.