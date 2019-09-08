Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Владимир Путин приехал на избирательный участок в Российскую академию наук, где отдал свой голос за одного из кандидатов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Гунеев РИА Новости, ТРК "Звезда"
Владимир Путин прибыл на избирательный участок 2151, который располагается в Российской академии наук, где уже проголосовал за одного из кандидатов в Мосгордуму.
Стоит отметить, что президент не в первый раз выбирает именно этот участок для голосования.
Сегодня, 8 сентября, в России проходит Единый день выборов. Он охватывает 85 субъектов страны. Так, в 16 субъектах изберут губернаторов, в 22 региональных центрах - городские думы, и еще в трех - глав муниципальных образований.
Ожидается, что около 56 миллионов примут участие в процессе.
Информационный центр ЦИК уже начал свою работу.