Информационный центр ЦИК начал работу

Глава ЦИК Элла Памфилова анонсировала начало работы информационного центра в Центризбиркоме.

«Желаем всем провести выборы достойно», - заявила она.

На месте установлены экраны, где будут отображены данные о явке на выборы, а также по их завершении результаты голосования.

8 сентября в 13 регионах России пройдут выборы в региональные заксобрания, в 16 субъектах изберут губернаторов, в 22 региональных центрах - городские думы и еще в трех - глав муниципальных образований.

Более того, сегодня также состоятся довыборы в Государственную думу по четырем одномандатным округам.

Около 56 миллионов граждан РФ примут участие в избирательном процессе по предварительным прогнозам.