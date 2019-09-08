Информационный центр ЦИК начал работу
Ожидается, что около 56 миллионов примут участие в избирательном процессе.
© Фото: ЦИК России
Глава ЦИК Элла Памфилова анонсировала начало работы информационного центра в Центризбиркоме.
«Желаем всем провести выборы достойно», - заявила она.
На месте установлены экраны, где будут отображены данные о явке на выборы, а также по их завершении результаты голосования.
8 сентября в 13 регионах России пройдут выборы в региональные заксобрания, в 16 субъектах изберут губернаторов, в 22 региональных центрах - городские думы и еще в трех - глав муниципальных образований.
Более того, сегодня также состоятся довыборы в Государственную думу по четырем одномандатным округам.
Около 56 миллионов граждан РФ примут участие в избирательном процессе по предварительным прогнозам.