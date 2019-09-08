Пермский богатырь сдвинул с места 30-тонный автопоезд: видео
Для 21-летнего Бориса Харламова из Перми это уже не первая попытка в буксировке автопоезда.
© Фото: ТРК "Звезда"
Самый молодой атлет страны смог сдвинуть автопоезд весом более 30 тонн и установить рекорд России.
Для 21-летнего Бориса Харламова из Перми это уже не первая попытка в буксировке автопоезда. Но седьмого сентября рекорд был установлен - силач отбуксовал состав на четыре метра 75 сантиметров за 35 секунд.
Поболеть за земляка пришли сотни пермяков, а после завершения выступления долго аплодировали Харламову. Теперь этот результат будет официально зарегистрирован и занесен в книгу рекордов России.