Скончался экс-губернатор Амурской области Анатолий Белоногов

В возрасте 80 лет умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на первого секретаря Амурского обкома КПРФ Романа Кобызова.

«Это был очень активный человек, он и в последние годы старался быть полезным, внимательно следил за событиями в регионе. Он долгие годы был депутатом областного Заксобрания, членом нашей партии», - сказал Кобызов.

По данным местных СМИ, 80-летний Белоногов скончался после продолжительной болезни.

Анатолий Белоногов родился в 1939 году в селе Усть-Умлекан в Амурской области. Свою политическую карьеру он начал в 1970 году на посту секретаря октябрьского райкома КПСС Амурской области. Белоногов был губернатором Приамурья с 1997 по 2001 год.

С 2012 года он работал зампредседателя комитета Заксобрания Приамурья по бюджету, налогам, экономике и собственности.