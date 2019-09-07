Ешь и худей: диетологи рассказали, каким должен быть перекус перед сном

Диетологи развенчали миф о вреде перекусов на ночь. По словам специалистов, желающим похудеть перед сном стоит устраивать себе прием пищи.

При этом они настаивают: в позднее время суток можно есть лишь «легкие» продукты – с минимальным количеством быстрых углеводов. Также закуска должна быть богата белком.

Например, можно позволить себе съесть яйцо вкрутую, отмечают диетологи. Также подходят морковь, помидоры черри и ломтики огурца.

Миндаль, арахис и грецкие орехи богаты витаминами, минералами и полезными жирами, утверждают диетологи.

Также на ночь можно подкрепиться греческим йогуртом без сахара, передает слова специалистов Food.News.