Ешь и худей: диетологи рассказали, каким должен быть перекус перед сном
Продукты должны быть с высоким содержанием белка и низким содержанием жира.
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Диетологи развенчали миф о вреде перекусов на ночь. По словам специалистов, желающим похудеть перед сном стоит устраивать себе прием пищи.
При этом они настаивают: в позднее время суток можно есть лишь «легкие» продукты – с минимальным количеством быстрых углеводов. Также закуска должна быть богата белком.
Например, можно позволить себе съесть яйцо вкрутую, отмечают диетологи. Также подходят морковь, помидоры черри и ломтики огурца.
Миндаль, арахис и грецкие орехи богаты витаминами, минералами и полезными жирами, утверждают диетологи.
Также на ночь можно подкрепиться греческим йогуртом без сахара, передает слова специалистов Food.News.