Автобусы, предположительно, с украинскими военными, заезжают в аэропорт Внуково-2: видео

Два автобуса, в которых, предположительно, находятся украинские военнослужащие, задержанные за нарушение границы РФ, приехали на территорию аэропорта Внуково-2. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

В аэропорт, напомним, автобусы направились из СИЗО «Лефортово» в Москве утром 7 сентября.

Украинских граждан в рамках договоренностей между Киевом и Москвой должны отправить на родину. Встречный рейс должен доставить в Россию наших соотечественников, арестованных на территории Украины.

Переговоры об обмене шли несколько недель.