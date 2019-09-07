Автобусы, предположительно, с украинскими военными, заезжают в аэропорт Внуково-2: видео
Украинских граждан должны отправить на родину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Два автобуса, в которых, предположительно, находятся украинские военнослужащие, задержанные за нарушение границы РФ, приехали на территорию аэропорта Внуково-2. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».
В аэропорт, напомним, автобусы направились из СИЗО «Лефортово» в Москве утром 7 сентября.
Украинских граждан в рамках договоренностей между Киевом и Москвой должны отправить на родину. Встречный рейс должен доставить в Россию наших соотечественников, арестованных на территории Украины.
Переговоры об обмене шли несколько недель.